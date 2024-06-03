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★極美品★YAMAHA AG06 ウェブキャスティングミキサー WHITE
商品番号 R42272725038
商品名

★極美品★YAMAHA AG06 ウェブキャスティングミキサー WHITE
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☑︎ブランドYAMAHA☑︎商品名AG06ミキサーオーディオインターフェース☑︎カラー白ホワイトWhite☑︎商品状態動作確認済みです！！購入して半年程使用しましたがそれから使わずに保管していた為目立った傷は見当たらなく比較的美品な方かと思います。線を無くしてしまった為中古品として購入しました！動作に全く問題ありません‼︎単品で購入してくださる方にはお気持ち程度のお値下げはさせていただきますが、まとめ買いしてくださる方に限り大幅お値下げさせていただきますのでコメントください^_^種類···ミキサー
http://narcologia.ru/goods/approximate465420.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual395546.html
http://narcologia.ru/goods/perforce795765.html
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