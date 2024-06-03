HYDE×ToysField HANEUSA

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HYDE×ToysFieldHANEUSAHYDEと造形作家・大塚勝俊氏がコラボした特別仕様のフルアクションぬいぐるみになります。ハロウィン生まれの愛らしい『HANEUSA』ハネウサです。購入後箱から出して飾っておりました。お腹の白い所にうっすらシミのようなものが見られますが、現状でのお渡しになります。(画像8)箱あり。商品が送られてきたダンボールにて発送させて頂きます。おまけ↓↓↓★趣味でハンドメイドした衣装2点。①ハロウィンパーティーにてHYDEさんがされたコスプレ(ローゼンメイデン水銀燈)風の衣装3点セット(※黒ドレスの後ろにホック付けていません。ご了承下さい。画像5参照)②もこもこパンダ風になる2点セット(耳まで自在に曲がります！！耳を丸めたらよりパンダっぽいです！写真撮る時丸めるの忘れました！！)(素人のハンドメイド品とご理解下さい)★HANEUSAキーホルダー(USED傷あり)★HANEUSAカードしばらく飾った後は、暗所にて大切に保管しておりました。本当に可愛いので手放したくなくなるかもしれません………(;;)HYDEToysFieldHANEUSAぬいぐるみタカラトミートイズフィールドL'Arc〜en〜Cielラルクhyde羽うさはねうさうさぎ人気グループ···L'Arc～en～Ciel(ラルク)