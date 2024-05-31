ワンピースカード 新時代の主役BOX テープ付き アルティメットデッキ　未開封

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商品詳細
ワンピースカードゲーム 新時代の主役 テープ付 完全未開封アルティメットデッキフランキー将軍 3枚パックやBOXの買取をしていない大型店舗で購入正規流通品しか扱っていない店舗で購入しています。テープ付きの為、ダンボールにプチプチで梱包しそのままの状態で発送いたします。発送による傷、汚れなどないように丁寧に梱包しますのでご安心下さい。新品未開封品のため、また中身のすり替え防止のために返品交換はできませんのでご了承ください。【BOX】ONEPIECEカードゲーム新時代の主役【OP-05】ワンピースカードゲームブランド：ONEPIECEカードゲーム
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