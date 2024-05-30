サンダーex SAR 美品

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コレクションで保管していましたが資金集めのため出品します。開封後すぐにスリーブ及びマグネットローダーで保管しているので美品です。スリーブに入れて丁寧に梱包して発送します。トラブル防止の為プレイ用でお願い致します。写真を見て検討してください。追加写真が必要であれば可能な範囲で対応します。すり替え防止のため返品、返金は致しかねます。神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。