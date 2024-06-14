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釜師　門脇喜平作　鉄道安風炉　久田宗也 (尋牛斎)書付　共箱　V　5831A
商品番号 J95816131874
商品名

釜師　門脇喜平作　鉄道安風炉　久田宗也 (尋牛斎)書付　共箱　V　5831A
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 12,642 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具主な素材...鉄大きさ　（風炉）高さ約22cm　幅約36cm　重さ約10㎏（前瓦）幅約7.4cm×11cm底瓦に欠けが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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