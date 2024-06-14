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- 釜師 門脇喜平作 鉄道安風炉 久田宗也 (尋牛斎)書付 共箱 V 5831A
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商品詳細
種類...茶道具主な素材...鉄大きさ （風炉）高さ約22cm 幅約36cm 重さ約10㎏（前瓦）幅約7.4cm×11cm底瓦に欠けが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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