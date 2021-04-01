ルブタン　アート　絵画　エルメス　グレイグガルシア

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商品詳細
値下げしました‼️定価 27500円★ブランドオマージュアート★クレイグ•ガルシア★エルメス/ルブタン/ハイヒール形式 額縁入り額のサイズ 895mm×645mm絵のサイズ 835mm×585mm重量 約3kg技法 オフセットフレームの素材 天然木フレームの色 ダークシルバーアクリル板使用作品状態 目立った傷や汚れはなく、綺麗です！ 背面には壁掛け用のヒモを付けております。
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