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ルブタン　アート　絵画　エルメス　グレイグガルシア
商品番号 L30649866049
商品名

ルブタン　アート　絵画　エルメス　グレイグガルシア
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました‼️定価　27500円★ブランドオマージュアート★クレイグ•ガルシア★エルメス/ルブタン/ハイヒール形式　額縁入り額のサイズ　895mm×645mm絵のサイズ　835mm×585mm重量　約3kg技法　オフセットフレームの素材　天然木フレームの色　ダークシルバーアクリル板使用作品状態　目立った傷や汚れはなく、綺麗です！　　背面には壁掛け用のヒモを付けております。
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San Diego Yu Yu, January 16, 2020

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