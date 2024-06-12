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商品詳細
高野山から伝わる根来塗で、朱と黒の漆塗りの味わいが独特な世界観です。古くから伝わる伝統工芸品です。
http://narcologia.ru/goods/pompous352323.html
http://narcologia.ru/goods/composite447054.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper144109.html
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