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根来塗 漆器
商品番号 B856622884
商品名

根来塗 漆器
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高野山から伝わる根来塗で、朱と黒の漆塗りの味わいが独特な世界観です。古くから伝わる伝統工芸品です。
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http://narcologia.ru/goods/composite447054.html
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