KAWAI 鍵盤ピアノ　箱付き

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商品詳細
種類···その他レベル···初心者状態数年前に購入数回使用し。クローゼットの中で眠っており、まだまだ使用できる状態です。今回、断捨離の為、格安出品致します。是非、ご検討ください。
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http://narcologia.ru/goods/Addict585918.html
http://narcologia.ru/goods/capitation129608.html
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