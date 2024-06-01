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KAWAI 鍵盤ピアノ　箱付き
商品番号 V57666858081
商品名

KAWAI 鍵盤ピアノ　箱付き
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 4,841 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他レベル···初心者状態数年前に購入数回使用し。クローゼットの中で眠っており、まだまだ使用できる状態です。今回、断捨離の為、格安出品致します。是非、ご検討ください。
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