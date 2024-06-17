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- アルトサックス マウスピース JodyJazz HR ジョディジャズ 7M
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商品詳細
2022年8月頃、東京の楽器店にて新品購入。定価40,700円半年ほど使用しました。その後マウスピースの開きを狭くした関係で使用機会が減りましたので出品致します。JodyjazzHR7Mは中々日本で販売されておらず、レアな商品と思います。メイヤー系のマウスピースですが、メイヤーより若干暗めで落ち着いた音と思います。ジャンル問わず、ジャズからファンク、ポップスまで幅広く使用出来るマウスピースと思います。#サックス#アルトサックス#マウスピース種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/manufacture643341.html
http://narcologia.ru/goods/marshal471880.html
http://narcologia.ru/goods/seamless665229.html
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