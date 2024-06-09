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カワイ　アップライトピアノ　ナチュラル
商品番号 M95346925116
商品名

カワイ　アップライトピアノ　ナチュラル
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カワイのアップライトピアノです。新品で購入し、1年程度子どもが遊びました。使用頻度もそれほど高くありませんでしたので目立つような大きなキズ汚れはありませんが、写真3枚目のような購入時からあるような色ムラ？などがございます。また、子どもが遊んだ物ですので細かなキズなどご理解頂ける方にご購入頂けましたら幸いです。元箱に入れて緩衝材で包み、発送いたします。なお、喫煙者・ペットはいません。
http://narcologia.ru/goods/message59227.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming70092.html
http://narcologia.ru/goods/update602595.html

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