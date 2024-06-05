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ポケカ リザードンex アルセウスピジョット型 構築済みデッキ AR採用
商品番号 D22349480172
商品名

ポケカ リザードンex アルセウスピジョット型 構築済みデッキ AR採用
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,165 円
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商品詳細

ポケモンカードポケカポケモンGOPokemongoロストアビス白熱のアルカナパラダイムトリガーVSTARユニバーススカーレットexバイオレットexトリプレットビートスノーハザードクレイバーストポケモンカード151黒炎の支配者ポケモンカード類はまとめて購入頂ければ同梱になりますがお値引させて頂きます。2点目以降の同時購入数×50円引きメルカリ便匿名配送の場合は別途料金＋で承ります。内容リザードンex3リザードARヒトカゲAR4アルセウスVSTAR2アルセウスV2かがやくリザードン1ミュウ1ピジョットex2ポッポなかまをよぶ2ロストスイーパー1あなぬけのヒモ1ポケモンいれかえ1すごいつりざお1レベルボール2ネストボール4ハイパーボール4ふしぎなアメ4ボウルタウン2頂への雪道2ジニア1アクロマの実験3ナンジャモ4ボスの指令3ダブルターボエネルギー2基本炎エネルギー7即購入⭕️値下げ❌バラ売り❌トラブル防止のため状態は予めプレイ用とさせて頂きます。
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