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椎名林檎 Tシャツ\
商品番号 R99792210929
商品名

椎名林檎 Tシャツ\"エレキの逆襲\" ブラック Mサイズ 新品未開封
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■コメント、ご購入の前にプロフィールをお読みいただきますよう、よろしくお願いいたします。コメント、ご購入の時点で、プロフィールにご了承いただいたとみなします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■出品迷っているので、一時的に価格を上げさせていただきます。ご容赦ください。林檎博'14－年女の逆襲－ツアーグッズTシャツ\"エレキの逆襲\"ブラックMサイズ綿100%刺繍着丈67cm、身幅54cm、袖丈23.5cm購入後、新品未開封のまま、暗所で衣装ケースに自宅保管していました。そのため、購入当時の状態の畳みジワがあります。洗濯すれば、シワは無くなると思います。未開封のため、未検品です。ご理解のある方のみ、ご購入くださいませ。完売品です。#椎名林檎
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful401251.html
http://narcologia.ru/goods/plaque37507.html
http://narcologia.ru/goods/unusable275474.html
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