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平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太のアクスタ
商品番号 V16181724313
商品名

平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太のアクスタ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年販売されたアクスタFestのアクリルスタンドになります。商品状態は新品未開封です。即購入○バラ売り○※バラ売り希望の場合、購入商品と希望価格のご提示お願いします。人気グループ···King\u0026Princeグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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