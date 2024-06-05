平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太のアクスタ

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商品詳細
去年販売されたアクスタFestのアクリルスタンドになります。商品状態は新品未開封です。即購入○バラ売り○※バラ売り希望の場合、購入商品と希望価格のご提示お願いします。人気グループ···King\u0026Princeグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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