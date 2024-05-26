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新品、栞、タグ付 南部盛栄堂販売 南部徳州造 別誂丸アラレ 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具寸法縦(鉉含む)２３cm幅１９.５×１７.５cm開口９cm容量１.５リットル重量１８８１ｇ文秀堂は、岩手県奥州市にあります。平泉の北隣に位置し、奥州藤原氏が最初に舘を構えた場所です。藤原氏は平泉に舘を移しましたが、藤原氏を起源とする南部鉄器岩谷堂箪笥は、変わらず奥州市にて生産されています。岩手は、砂・鉄・漆・木材等に恵まれた土地であり、同じく藤原氏を源とする秀衡塗を始め、数々の伝統的な工芸品の産地です。南部鉄器と水沢筆の製造卸として、文化１４年（１８１７年）創業。南部文秀堂 南部徳州造 別誂中アラレ 新品、未使用品です栞、通産大臣指定伝統工芸品タグ付きです商品注ぎ口下に南部徳州在款商品コンディションについては問題ございません保管品となりますので、ほんの微かなチップ傷等は御容赦ください中アラレ文様が丁寧に彫り込まれた高級ラインの一口です防錆処理は昔ながらの焼き抜きです鉄分補給等、問題なく御使用いただけますその他、説明書しきれない難は御容赦下さい御希望の御客様には、簡単な取扱説明書をお付けしますお気軽にお申し付け下さい水漏れ、その他難はありません画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である画像を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合は、ご質問下さい出品は現状品のみです五徳は付属いたしません状態の感じ方には個人差がおありだと思いますので、画像、説明文を御参考の上、御不明点については必ず御質問ください過度に神経質な方の御購入はご遠慮ください鋳物(ワレモノ)という商品の特性上、返品＆返金は御容赦下さいご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい分かる範囲でお答えいたしますその他、画像を御覧になって御判断下さい種類···茶道具 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具 キッチン雑貨主な素材···鉄