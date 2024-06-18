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グウェンプール　funko pop セルフィー　232
商品番号 O28222281132
商品名

グウェンプール　funko pop セルフィー　232
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グウェンプール（セルフィー）のPOPフィギュアです❗️中古で買ったので開封済みです❗️写真の通り、箱に細かい擦れや傷が多々ありますので、気になる方はご遠慮下さい❗️値下げ交渉不可です❗️#マーベル　#スパイダーマン　#スパイダーグウェン#funko#pop#FUNKO#POP#グウェンプール#MARVEL#marvel性別···女フィギュア種類···コレクションフィギュア
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