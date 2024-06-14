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- マックストーン 【MAXTONE】
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商品詳細
5年ほど前に中古で購入した商品になります。多少の小傷や汚れなどはあるかと思われますが綺麗な状態です。ケースにスレがあります写真にてご確認下さい。写真が全てになります。引き取りも可能です。アクセサリー・パーツ···ストラップレベル···初心者種類···サックス
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