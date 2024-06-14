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マックストーン 【MAXTONE】
商品番号 F49433128626
商品名

マックストーン 【MAXTONE】
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年ほど前に中古で購入した商品になります。多少の小傷や汚れなどはあるかと思われますが綺麗な状態です。ケースにスレがあります写真にてご確認下さい。写真が全てになります。引き取りも可能です。アクセサリー・パーツ···ストラップレベル···初心者種類···サックス
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