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広島G7 サミット　記念品　おちょこ　トートバック
商品番号 S66255263884
商品名

広島G7 サミット　記念品　おちょこ　トートバック
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おちょこ2個撮影の為箱から出しましたが、未使用品となります。トートバック元々おりじわがあります。素人保管の為ご了承いただける方ご検討ください。
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