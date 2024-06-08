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永楽善五郎作　交趾　寿色　洋盃　共箱　酒器
商品番号 I27879687713
商品名

永楽善五郎作　交趾　寿色　洋盃　共箱　酒器
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

永楽善五郎作の交趾焼、寿色の洋盃になります。緑色と黄色の対比が綺麗な作品です。横幅　約6.5cm　高さ　約13cm#永楽善五郎#交趾#洋盃#盃#その他の酒器商品はこちら
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