永楽善五郎作　交趾　寿色　洋盃　共箱　酒器

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商品詳細
永楽善五郎作の交趾焼、寿色の洋盃になります。緑色と黄色の対比が綺麗な作品です。横幅 約6.5cm 高さ 約13cm#永楽善五郎#交趾#洋盃#盃#その他の酒器商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/cowpox151239.html
http://narcologia.ru/goods/diamond948758.html
http://narcologia.ru/goods/moisture559369.html
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