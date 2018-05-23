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A659 良寛 監修 安田靫彦 筑摩書房 書道 遺墨集 昭和五十四年四月発行
商品番号 R25023363345
商品名

A659 良寛 監修 安田靫彦 筑摩書房 書道 遺墨集 昭和五十四年四月発行
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薩摩書房発行安田靫彦監修【良寛】遺墨集でございます。長期保管品の為シミがございます。画像4枚はいちばんシミが多い所を載せた物でございます。キズ破れ折り目シワ等は無い状態の物でございます。画像にてご確認宜しくお願い致します。長期保管のご理解も宜しくお願い致します。【良寛】　監修者　安田靫彦　発行者　井上達三　発行所　株式会社筑摩書房昭和五十四年四月三十日発行サイズ　縦40cmx横30cmx厚み7cm
http://narcologia.ru/goods/Addict170118.html
http://narcologia.ru/goods/revamp685622.html
http://narcologia.ru/goods/mythic672535.html
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