A659 良寛 監修 安田靫彦 筑摩書房 書道 遺墨集 昭和五十四年四月発行 ...

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薩摩書房発行安田靫彦監修【良寛】遺墨集でございます。長期保管品の為シミがございます。画像4枚はいちばんシミが多い所を載せた物でございます。キズ破れ折り目シワ等は無い状態の物でございます。画像にてご確認宜しくお願い致します。長期保管のご理解も宜しくお願い致します。【良寛】 監修者 安田靫彦 発行者 井上達三 発行所 株式会社筑摩書房昭和五十四年四月三十日発行サイズ 縦40cmx横30cmx厚み7cm