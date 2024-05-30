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- PSA10 ルカリオ SAR【VSTARユニバース】_8-3
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商品詳細
こちらはプレイ用ではなく、コレクション用のカードになります。【ワンオーナー品】パックから自引き後、PSA鑑定に提出しました。【アメリカ直出し鑑定品】基本的に私の保有カードはすべてアメリカに直で送って鑑定してもらってます。【保管方法】鑑定から返却後、PSAケースをスリーブに入れてから撮影。その後は一切触れずに保管。紫外線の届かない、湿度をコントロールされた暗所にて保管しています。【発送方法】折れ濡れ対策で大切なカードを衝撃から守ります。追跡番号付きでの発送となります。#ペピーのポケカ【保有カード一覧】検索用ペピーpsa10レイジングサーフ黒炎の支配者ポケモンカード151クレイバーストスノーハザードトリプレットビートバイオレットexスカーレットexブイスターユニバースボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...PSA鑑定ボックスパックシングル...シングル
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http://narcologia.ru/goods/approximate833020.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit64686.html
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