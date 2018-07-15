倣鉄鉢　菓子器　正伯　共箱　MA811

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種類...皿・鉢・菓子器径 約22.7ｃｍ高 約13.0ｃｍ共箱有商品にはキズ・ヨゴレ等はありませんが箱に反りあり神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃倣鉄鉢 ＃菓子器 ＃正伯