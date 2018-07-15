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倣鉄鉢　菓子器　正伯　共箱　MA811
商品番号 D93192066286
商品名

倣鉄鉢　菓子器　正伯　共箱　MA811
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...皿・鉢・菓子器径　約22.7ｃｍ高　約13.0ｃｍ共箱有商品にはキズ・ヨゴレ等はありませんが箱に反りあり神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃倣鉄鉢　＃菓子器　＃正伯
http://narcologia.ru/goods/ordering502679.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral576732.html
http://narcologia.ru/goods/assessor749903.html
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