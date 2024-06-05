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コピックまとめ売り
商品番号 T69898568066
商品名

コピックまとめ売り
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コピックスケッチ60本以上コピックチャオ50本以上昔に集めて使用しておりましたが、今は使う予定が無いので出品致します。残量の確認はできない為、どのくらい残っているかは分かりません。擦れるカラーもあるかもしれません。値札のラベル跡などがあります。（画像2枚目）※見切れているバリオスインクは含まれません。水濡れ対策をして60サイズの段ボールにて発送致します。中古品になりますので大丈夫な方のみお願いします。
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