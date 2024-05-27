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【開封品】アニプレックス　アルティメットまどか　悪魔ほむら
商品番号 K48015651105
商品名

【開封品】アニプレックス　アルティメットまどか　悪魔ほむら
ブランド名 アニプレックス
特別価格 税込 23,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。新品開封後ガラスケースに飾ってました。コレクション整理の為出品いたします。それぞれ少し傷があります(画像参照)まどか→スカート内側に引っかき傷のようなものほむら→髪に傷上記ご了承いただいた方のみご購入ください。箱含め欠品はありません。
http://narcologia.ru/goods/freezer19798.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate805877.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical926801.html
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