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- 【開封品】アニプレックス アルティメットまどか 悪魔ほむら
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商品詳細
閲覧ありがとうございます。新品開封後ガラスケースに飾ってました。コレクション整理の為出品いたします。それぞれ少し傷があります(画像参照)まどか→スカート内側に引っかき傷のようなものほむら→髪に傷上記ご了承いただいた方のみご購入ください。箱含め欠品はありません。
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