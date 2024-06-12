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【レア】ウルフルズ トータス松本 日清 トータスポット トータスポッド 未使用
商品番号 R30285167951
商品名

【レア】ウルフルズ トータス松本 日清 トータスポット トータスポッド 未使用
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⬛無言・即購入OK#日清#焼きそば#UFOの#プレゼントキャンペーン#当選品です。5000名にしか当たらない#激レアものです❗❗#ウルフルズ#トータス松本のファンの方や大切に使用していただける方のもとにお届け出来たら嬉しいです❗高さ　約35㎝横幅　約20㎝奥行　約23㎝鼻からお湯が出るので話題作りとしても最適です❗#魔法瓶（保温のみ）として使用したり#インテリアとして飾ることもできると思います❗ウルフルズの#ファングッズとしてお家に飾るのもいいと思います❗保管中の細かな傷が側面にはあります。送料無料で発送いたします。リサイクル資材にて梱包いたします。ウルフルズトータス松本トータスポット日清食品日清UFO焼きそばUFO懸賞当選品非売品保温ポッドトータスポットトータスポッド日清食品ポットポッド
http://narcologia.ru/goods/interconnect774570.html
http://narcologia.ru/goods/injure726167.html
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