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- 【美品】星野源「 POP VIRUS 」アノラック L 黒 マウンテンパーカー
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商品詳細
✅必ずプロフィールを確認してください(^^)✅『早い者勝ち』→すべて早い者勝ちです。他の方との交渉中でもOK✅『専用』→トラブル多いので受けません。✅『値下げ』→1回だけOK。こちらから金額提示します。✅『梱包』→簡易包装です。✅非喫煙者 ペットなし~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~✅USED⭕美品 使用感ほとんどなくキレイです⭕自宅で数回試着のみ✅ブランド/⭕普段着からアウトドアまで幅広く活躍しそうです⭕メンズ、レディース問わずユニセックスで着ていただけます!✅サイズ/L着丈70(フードは含みません)身幅59肩幅50袖丈61裄丈71(首元から袖口までの長さです)✅カラー/ブラック✅素材/綿100%0561/230909
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