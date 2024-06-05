刺しゅうアート ソーイングアート 額装 RARSON-JUHL ...

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商品詳細
刺しゅうアート ソーイングアート 額装 RARSON-JUHLラーソン・ジュールサイズ 約65㎝✖️約49㎝以前、アンティークショップで一目惚れして購入しました。デパートをイメージした洋服や靴、バッグ・メガネなどの刺繍がフレームに収まり可愛いです♡ショップやガレージのディスプレイ、お部屋のインテリア、コレクションにいかがでしょうか♪右下にS.kleinのサインあります（3枚目）裏側に傷あります（6枚目）自宅保管をご考慮の上ご検討よろしくお願い致します。細部まで完璧を求める方は購入をお控えください。送料込み、付属品なし専用箱はありませんが丁寧に梱包させていただきます。手芸 ミシン刺しゅう アート 絵画 作家 店MADEININDONESIAkstadio希少 素敵 白フレーム 貴重 デパート S.クライン レアマンハッタン ニューヨーク アンティークサミュエル・クレイン ヴィンテージ ミシン
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