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刺しゅうアート　ソーイングアート　額装　RARSON-JUHL
商品番号 D66629229913
商品名

刺しゅうアート　ソーイングアート　額装　RARSON-JUHL
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 9,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刺しゅうアート　ソーイングアート　額装　RARSON-JUHLラーソン・ジュールサイズ　約65㎝✖️約49㎝以前、アンティークショップで一目惚れして購入しました。デパートをイメージした洋服や靴、バッグ・メガネなどの刺繍がフレームに収まり可愛いです♡ショップやガレージのディスプレイ、お部屋のインテリア、コレクションにいかがでしょうか♪右下にS.kleinのサインあります（3枚目）裏側に傷あります（6枚目）自宅保管をご考慮の上ご検討よろしくお願い致します。細部まで完璧を求める方は購入をお控えください。送料込み、付属品なし専用箱はありませんが丁寧に梱包させていただきます。手芸　ミシン刺しゅう　アート　絵画　作家　店MADEININDONESIAkstadio希少　素敵　白フレーム　貴重　デパート　S.クライン　レアマンハッタン　ニューヨーク　アンティークサミュエル・クレイン　ヴィンテージ　ミシン
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刺しゅうアート ソーイングアート 額装 RARSON-JUHL-
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刺しゅうアート ソーイングアート 額装 RARSON-JUHL | eclipseseal.com
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刺しゅうアート ソーイングアート 額装 RARSON-JUHL-
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