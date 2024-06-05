CF67 輪島塗 松達磨人形金蒔絵黒塗椀 三客 木製漆器 / 切金茶懐石煮物飯椀



CF67 輪島塗 松達磨人形金蒔絵黒塗椀 三客 木製漆器 / 切金茶懐石煮物 ...



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CB64 能登輪島塗唐獅子花唐草金蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛螺鈿茶懐石木製 ...



未使用】輪島塗 小丸椀 5客 飯椀/汁椀 四つ椀/入れ子椀 漆器 茶懐石道具-



CA93 輪島塗桐鳳凰金銀蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛汁椀桔梗木製漆器正月 ...



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CA93 輪島塗桐鳳凰金銀蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛汁椀桔梗木製漆器正月 ...



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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「輪島塗松達磨人形金蒔絵黒塗椀三客木製漆器」松に達磨人形の縁起良い蒔絵が施された黒塗椀でございます。【寸法】直径約12.8cm全高約8.7cm椀高約5.8cm椀深さ約4.4cm一客の重量約110g前後※一つ一つが手作業の為若干の個体差がございます【状態】蓋全てに小ヒビが入っています。椀一客縁に小さな塗補修跡が見受けられます。(画像9，10参照)他、経年によるスレ、小キズ、ややヨゴレ、ヤケ等の使用感がございます。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#達磨人形#松#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#10k1203a3k203