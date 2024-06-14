MS-3 Multi Effects Switcher

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商品詳細
BOSSMS-3MultiEffectsSwitcherBOSSのMS-3です。自宅での練習に使用していました。動作確認済みです。裏にボードに固定用のマジックテープが貼ってあります。マルチエフェクター内蔵の便利なスイッチャーです。少し傷などあります。画像でご確認ください。#MS-3#マルチエフェクター#エフェクター#BOSS#MS_3MultiEffectsSwitcher
http://narcologia.ru/goods/response597742.html
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