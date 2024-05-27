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中国　紫砂　朱泥　急須　茶壷　陸羽一九八七年銘　V　R5346
商品番号 B63736563104
商品名

中国　紫砂　朱泥　急須　茶壷　陸羽一九八七年銘　V　R5346
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 8,648 円
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商品詳細

大きさ　高さ約７cm　幅約１１．５cm×約８．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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