井汲大翔 初個人写真集『炽热 』ランダムポスカ　フィルムフォト

RBW井汲大翔 初個人写真集『炽热』【セット内容】・写真集・フィルムフォト・ランダムポスカPRODUCE101JAPAN創造営2021創4CHUANG2021に出ていた井汲大翔くんの写真集です。RBWJAPANONLINESTOREにて購入致しました。海外製品のため、元々、ケースや写真集に多少の傷、汚れ等ありますが、ましな方だと思います。ご了承くださいませ。トレカとポストカードの確認のために開封しましたが、未読です。バラ売り不可即購入OKグッズ種類···写真



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