カリスマ 天童天彦 アクスタ カリスマワールド WEGO

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商品詳細
カリスマ、天童天彦のアクスタセットです。担降り、グッズ整理の為出品します。売り切りたいのでバラ売り不可です。カリスマワールドのみ飾り、WEGOは未開封です。他に質問等あればコメントください。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
http://narcologia.ru/goods/stepchild130152.html
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