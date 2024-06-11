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カリスマ 天童天彦 アクスタ カリスマワールド WEGO
商品番号 V70266181141
商品名

カリスマ 天童天彦 アクスタ カリスマワールド WEGO
ブランド名 ウィゴー
特別価格 税込 5,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリスマ、天童天彦のアクスタセットです。担降り、グッズ整理の為出品します。売り切りたいのでバラ売り不可です。カリスマワールドのみ飾り、WEGOは未開封です。他に質問等あればコメントください。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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