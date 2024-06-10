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商品詳細
ウルトラマンオーブオーブリング、カードご覧頂きまして、ありがとうございます。動作確認済みですが、説明書がないため、正常な音声かどうかは未確認です。中古品、素人保管品のため、キズや擦れ、またカードには折れ目が入っております。ご検討どうぞよろしくお願い致します。
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