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ウルトラマンオーブ
商品番号 B20237331338
商品名

ウルトラマンオーブ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルトラマンオーブオーブリング、カードご覧頂きまして、ありがとうございます。動作確認済みですが、説明書がないため、正常な音声かどうかは未確認です。中古品、素人保管品のため、キズや擦れ、またカードには折れ目が入っております。ご検討どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message987927.html
http://narcologia.ru/goods/flight774428.html
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