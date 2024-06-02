オーストラリア　ジャンベ

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商品詳細
ジャンベオーストラリアに長期滞在していた時に購入しました。彫刻THREEWORLDS布袋あり縦43㎝ 横23㎝素人採寸当時買った時も割と高かった記憶です、、、全然詳しくないので、すいません。。全然使わず、クローゼットに眠っていました。種類···ジャンベ自宅保管です。ノーターンノークレームでお願いします。
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