オーストラリア　ジャンベ

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ジャンベオーストラリアに長期滞在していた時に購入しました。彫刻THREEWORLDS布袋あり縦43㎝ 横23㎝素人採寸当時買った時も割と高かった記憶です、、、全然詳しくないので、すいません。。全然使わず、クローゼットに眠っていました。種類···ジャンベ自宅保管です。ノーターンノークレームでお願いします。