東山魁夷、『富士』、希少な豪華限定・額装用画集より、新品額装付、巨匠

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。画家名：東山魁夷作品名：「富士」（MGY-5)希少な限定版の画集の一頁を新品額にて額装いたしました。版上刷サイン入り。（中には版上サインが不鮮明なものや、不完全なものもございます。画像にてご確認ください。）絵画部分のサイズは、約28.0cm×25.0cmです。新品高級額付です。額枠は木製・ブラック、額のサイズは約42.0cm×34.0cm、黒のマット、アクリルガラス付き。y3専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますので、ご入金確認後1週間ほどのお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。