逸品　卓上ベル　呼び鈴　呼びベル　コールベル　明治金工　アールデコ　和骨董　金工

卓上ベル 呼び鈴 呼びベル コールベル 明治大正 金工アールデコデザイン 真鍮製座部分の波模様が明治金工の流れをくみ、素晴らしい出来栄えです。また、鳴らし方が変わっていて横の摘みを持ち回して鳴らすタイプです。直径6.8センチ 高さ11センチご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読み下さい。最近、ヤフオクや中国のネットショップが当方の写真、コメントを流用した出品がありますが、全く無関係の業者です。詐欺紛いの手口に注意してください。アンティークなりの擦れ、汚れ、染み、ヤケなどあります。画像が全てです。判断のうえ宜しくお願い致します。北海道 沖縄 離島は着払いになる場合があります。#デスクアクセサリー #デスクアクセサリーのコレクション #卓上ベル #呼び鈴 #呼びベル #コールベル #大正 #金工 #アールデコ #明治金工のコレクション#和骨董 #アンティーク #金工 #逸品コレクション #金工のコレクション種類...その他



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