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逸品　卓上ベル　呼び鈴　呼びベル　コールベル　明治金工　アールデコ　和骨董　金工
商品番号 E57738445663
商品名

逸品　卓上ベル　呼び鈴　呼びベル　コールベル　明治金工　アールデコ　和骨董　金工
ブランド名 Evital
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

卓上ベル　呼び鈴　呼びベル　コールベル　明治大正　金工アールデコデザイン　真鍮製座部分の波模様が明治金工の流れをくみ、素晴らしい出来栄えです。また、鳴らし方が変わっていて横の摘みを持ち回して鳴らすタイプです。直径6.8センチ　高さ11センチご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読み下さい。最近、ヤフオクや中国のネットショップが当方の写真、コメントを流用した出品がありますが、全く無関係の業者です。詐欺紛いの手口に注意してください。アンティークなりの擦れ、汚れ、染み、ヤケなどあります。画像が全てです。判断のうえ宜しくお願い致します。北海道　沖縄　離島は着払いになる場合があります。#デスクアクセサリー　#デスクアクセサリーのコレクション　#卓上ベル　#呼び鈴　#呼びベル　#コールベル　#大正　#金工　#アールデコ　#明治金工のコレクション#和骨董　#アンティーク　#金工　#逸品コレクション　#金工のコレクション種類...その他
http://narcologia.ru/goods/moisture103569.html
http://narcologia.ru/goods/conception821157.html
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