文豪とアルケミスト 文アル DMMスクラッチ テーブルウェア 読む器 ...

文豪とアルケミスト文アルDMMスクラッチテーブルウェア景品5周年記念【内訳】◯A賞読む器◯C賞お箸・山本有三・谷崎潤一郎・川端康成・横光利一◯D賞アクリル箸置き・菊池寛・坂口安吾・山本有三・川端康成◯E賞マイクロファイバーコースターコースター・川端康成・横光利一・久米正雄・菊池寛単体販売は400円+送料+手数料現在価格は全てA賞は全て纏めてのみ現在17個のセットです。箸が大きいのでメルカリ便です。



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