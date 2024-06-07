Perfume からくり時計 グッズ

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Perfumeのからくり時計です。2014年にPerfumeメジャーデビュー10周年記念の企画で受注生産されたからくり時計と専用台座のセットです。\u003c収録楽曲\u003e①SEVENTHHEAVEN②MagicofLove③HoldYourHand④未来のミュージアム⑤ポリリズム⑥マカロニ⑦VOICE⑧DreamFighter⑨微かなカオリ⑩レーザービーム⑪BabycruisingLove⑫575大事に使っておりましたので表に傷等はありませんが側面に少し傷がございます。(画像9枚目をご参照ください)動作には問題ございません。専用の箱は処分しておりますので緩衝材で包み、ダンボールにて発送いたします。中古品にご理解の上ご購入をお願いいたします。今のところ、お値下げの予定はありません。即購入OKです。よろしくお願いいたします(*^^*)#Perfume#あ〜ちゃん#のっち#かしゆか#P.T.A.#パフューム