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ちびぬい Aぇ! group 福本大晴
商品番号 V43400002966
商品名

ちびぬい Aぇ! group 福本大晴
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,448 円
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商品詳細

関西ジャニーズJr.あけおめコンサート2021～関ジュがギューっと大集合～ちびぬいAぇ!group福本大晴当時、オンラインストアで購入した正規品です。未開封品ですが、届いた時のまま自宅にて保管しておりましたので、気になる方は購入をお控えください。ペット、喫煙者はおりません。追加の写真を希望される場合はコメントをください。その際、お品を開封しての撮影はできかねます。※引っ越し準備のため、短期間での出品となりますのでご了承ください。ちびぬい　第一弾　第1弾　関西ジャニーズJr.※個人メモ1
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