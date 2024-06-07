ちびぬい Aぇ! group 福本大晴

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関西ジャニーズJr.あけおめコンサート2021～関ジュがギューっと大集合～ちびぬいAぇ!group福本大晴当時、オンラインストアで購入した正規品です。未開封品ですが、届いた時のまま自宅にて保管しておりましたので、気になる方は購入をお控えください。ペット、喫煙者はおりません。追加の写真を希望される場合はコメントをください。その際、お品を開封しての撮影はできかねます。※引っ越し準備のため、短期間での出品となりますのでご了承ください。ちびぬい 第一弾 第1弾 関西ジャニーズJr.※個人メモ1