レジェンド　ジャズベース

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商品詳細
ジャズベースタイプのベースとなります。とても、弾きやすく練習用としてはいいベースでした。ネックと弦は、外してプチプチに包んで発送します。ストラップお付けします。ケースとシールドはありません。中古品となりますので、神経質な方の取引は、ご遠慮ください。シリーズ...Legend
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