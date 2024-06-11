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レジェンド　ジャズベース
商品番号 S14072346280
商品名

レジェンド　ジャズベース
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャズベースタイプのベースとなります。とても、弾きやすく練習用としてはいいベースでした。ネックと弦は、外してプチプチに包んで発送します。ストラップお付けします。ケースとシールドはありません。中古品となりますので、神経質な方の取引は、ご遠慮ください。シリーズ...Legend
http://narcologia.ru/goods/approximate914820.html
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