ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)リーリエ4種 観賞用です。写真にある通りでレリーフ加工されており非常に高品質です。基本的には綺麗ですが海外からの購入品のため細かい傷等はご勘弁下さい。



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