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リーリエ　観賞用
商品番号 S83890212253
商品名

リーリエ　観賞用
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)リーリエ4種　観賞用です。写真にある通りでレリーフ加工されており非常に高品質です。基本的には綺麗ですが海外からの購入品のため細かい傷等はご勘弁下さい。
http://narcologia.ru/goods/conception895457.html
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http://narcologia.ru/goods/reflector10364.html

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