中国古美術　掛軸　高逸鴻

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中国古美術 掛軸 高逸鴻印刷の絵です。状態ですが軸の上にシミがありますので画像確認した上での購入をお願いいたします。返品交換は出来ませんので予めご了承ください。以上となりますが気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。最後までご覧頂きありがとうございます。＃軸＃水墨画＃色彩画＃掛軸＃掛け軸＃唐物＃呉昌碩＃何紹基＃王副庵＃王儀之＃書＃文房四宝＃書画＃中国古美術＃骨董＃骨董品＃拓本＃拓し