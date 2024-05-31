茶道具 昭和期 鍋島焼 仙里雅作 立体細工彫り亀龍大香炉 共箱★美品★希少品

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商品詳細
茶道具昭和期鍋島焼仙里雅作細工彫り亀龍大香炉共箱★美品★希少品4D0509サイズ(約):長さ21.5㎝、奥行13㎝、高さ11.5㎝、重さ852g
http://narcologia.ru/goods/enquire975989.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador856706.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle819966.html
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