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- 美品 GIJOE40周年記念限定品 アクションソルジャー コンバット 2003年
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商品詳細
フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/6GIJOE誕生40周年を記念したシリーズで発売当時のモデルを忠実に再現した貴重なシリーズですこちらは2003年に数量限定で発売された古い商品ですが保存状態も良いコレクター向けの綺麗な個体です!#ハズブロ#HASBRO#GIJOE#GIジョー#ジーアイジョー#アクションマン#ACTIONMAN#21ヶ所#コンバットジョー#メゴ#MEGO#スーパーパワーズ#スーパーマン#バットマン#アーノルド・シュワルツェネッガー#オールドケナー#ケナー#ヴォクシー90系#ミニカー#ミニチュアカー#両津勘吉#ホワイトパールクリスタルシャイン#TOYOTA#ブルーザー・ブロディ#限定BOX#昭和#レトロ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis12444.html
http://narcologia.ru/goods/freezer416698.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome883743.html
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美品 GIJOE40周年記念限定品 アクションソルジャー コンバット 2003年 ...
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