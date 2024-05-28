ポケモンカード　クレイバースト1BOX

ポケモンカード クレイバースト1BOX未開封になります。レジにてシュリンクは剥がされました。未サーチ品ですので、封入率も変化ありません。製造番号も一致しております。※サーチ等でレア抜きやパックの入れ替え等は一切行っておりませんので安心してお買い求めください。評価を見て頂ければわかると思います！※送料削減の為パックのみメルカリ便で発送させて頂きます。折り畳んだ箱が欲しい方はコメントください。メルカリ便で発送させて頂きます。※自宅管理なので神経質な方のご購入、中身で評価なさる方はごめんなさい。。。※一部製造番号が消えてたりする可能性があるそうなのですが入れ替え等おこなっておりません。24時間以内に発送手続き致します！ご購入の際はプロフィールをご覧ください！即購入大歓迎！複数購入可能！種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)(検索ワード)黒炎の支配者151クレイバーストスノーハザードナンジャモグルーシャスカーレットexバイオレットexミライドンコライドンミモザsarvstarユニバースsrsarパラダイムトリガールギアVスズナ白熱のアルカナセレナふりそでロストアビスギラティナおじょうさまポケモンGOロストアビスギラティナダークファンタズマタイムゲイザースペースジャグラーパルキアディアルガシンオウ神殿こだわりベルトバトルリージョンスターバースアルセウスネオラントリザードン25thミュウurミュウURスクールガールsrトイキャッチャーur嵐の山脈urレックウザvmaxサナhrサナHRサナsrサナSRキバナスクールガールものまねむすめモノマネむすめ蒼空ストリーム摩天パーフェクトレックウザvmaxリーフィアグレイシアニンフィアエーフィファイヤーサンダースブースターブラッキーイーブイヒーローズピカチュウリーリエ剣盾ソードシールドマリィsrsaリザードンリザードンVMAXSR色違いSASRHRVVmax未開封パック箱box



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