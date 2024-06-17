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ポケモンカード　クレイバースト　バイオレット　空箱
商品番号 H43818732169
商品名

ポケモンカード　クレイバースト　バイオレット　空箱
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレイバーストBOX空箱12箱バイオレットBOX空箱3箱ペリペリは全てついてます。即購入可です。写真を撮って欲しい所があれば遠慮なくコメント下さい。発送時は折り畳んだ上、折れ・水濡れ対策をして発送致します。ブイマックスクライマックスvmaxクライマックス25周年ポケモンカードポケカシャイニースターフュージョンアーツスターバースバトルリージョンタイムゲイザースペースジャグラーポケモンgoロストアビスイーブイヒーローズ白熱のアルカナvstarユニバーススカーレットexバイオレットexトリプレットビートクレイバーストスノーハザートポケモンカード151黒炎の支配者
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