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- 茶道具 萬古焼清水洋 （ 酔月 ） 造 瓢箪形水指 木製黒漆蓋付 共箱
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商品詳細
茶道具萬古焼清水洋（酔月）造瓢箪形水指木製黒漆蓋付共箱未使用保管品サイズ(約):径17㎝、高さ16㎝、重さ1.1kg
http://narcologia.ru/goods/contemplate477377.html
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