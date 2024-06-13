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茶道具 萬古焼清水洋 （ 酔月 ） 造 瓢箪形水指 木製黒漆蓋付 共箱
商品番号 O17836289602
商品名

茶道具 萬古焼清水洋 （ 酔月 ） 造 瓢箪形水指 木製黒漆蓋付 共箱
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 6,123 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具萬古焼清水洋（酔月）造瓢箪形水指木製黒漆蓋付共箱未使用保管品サイズ(約):径17㎝、高さ16㎝、重さ1.1kg
http://narcologia.ru/goods/contemplate477377.html
http://narcologia.ru/goods/organization939062.html
http://narcologia.ru/goods/injure629367.html

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