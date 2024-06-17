アンドウ　リードナイフ

アンドウANDOリードナイフ右利きオーボエイングリッシュホルンファゴット定番のリードナイフです。購入からずっと使用しており、定期的にプロに研いでもらっていました。最後に研ぎに出したのは今春になります。少し錆が出ている部分もありますので、そのままでも削れる状態ではありますが可能であれば購入後改めて研いでいただくことをお勧めします。種類···オーボエアクセサリー・パーツ···リード



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