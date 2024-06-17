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アンドウ　リードナイフ
商品番号 M38030713887
商品名

アンドウ　リードナイフ
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンドウANDOリードナイフ右利きオーボエイングリッシュホルンファゴット定番のリードナイフです。購入からずっと使用しており、定期的にプロに研いでもらっていました。最後に研ぎに出したのは今春になります。少し錆が出ている部分もありますので、そのままでも削れる状態ではありますが可能であれば購入後改めて研いでいただくことをお勧めします。種類···オーボエアクセサリー・パーツ···リード
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