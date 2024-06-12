

S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ） S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）



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新品未使用品です。輸送箱は開けておりません。送る際にはプチプチにくるんでお送り致します。主な商品内容 ・本体(背部触手パーツ含む) ・交換用左手首4種、交換用右手首3種 ・交換用頭部 ・交換用触手先端3種 主な商品素材 PVC・ABS 商品サイズ 全高：約215mm映画『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』よりもう一人のシンビオート、カーネイジがS.H.Figuartsに登場！劇中でも圧倒的存在感を発揮したその巨躯を「S.H.Figuartsヴェノム（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）」（別売り）をも超える全高約215mmというシリーズ最大級ボリュームで立体化！特徴的な赤黒い血管、独特な体表の質感なども、こだわりの造形と彩色で表現。S.H.Figuartsシリーズが誇る、幅広い可動域と、豊富な触手パーツにより迫力のアクションシーンが再現可能。フィギュア種類...アクションフィギュア素材...ABSスケール...その他スケール#S.H.Figuarts#ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ#プレミアムバンダイ#フィギュア#フィギュアーツ#マーベル#カーネイジフィギュア種類...コレクションフィギュア素材...ABSスケール...その他スケール