- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- フィギュア
- >
- アメコミ
- >
- S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
新品未使用品です。輸送箱は開けておりません。送る際にはプチプチにくるんでお送り致します。主な商品内容 ・本体(背部触手パーツ含む) ・交換用左手首4種、交換用右手首3種 ・交換用頭部 ・交換用触手先端3種 主な商品素材 PVC・ABS 商品サイズ 全高：約215mm映画『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』よりもう一人のシンビオート、カーネイジがS.H.Figuartsに登場！劇中でも圧倒的存在感を発揮したその巨躯を「S.H.Figuartsヴェノム（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）」（別売り）をも超える全高約215mmというシリーズ最大級ボリュームで立体化！特徴的な赤黒い血管、独特な体表の質感なども、こだわりの造形と彩色で表現。S.H.Figuartsシリーズが誇る、幅広い可動域と、豊富な触手パーツにより迫力のアクションシーンが再現可能。フィギュア種類...アクションフィギュア素材...ABSスケール...その他スケール#S.H.Figuarts#ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ#プレミアムバンダイ#フィギュア#フィギュアーツ#マーベル#カーネイジフィギュア種類...コレクションフィギュア素材...ABSスケール...その他スケール
http://narcologia.ru/goods/choice839685.html
http://narcologia.ru/goods/slide306487.html
http://narcologia.ru/goods/diamond721558.html
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
http://narcologia.ru/goods/choice839685.html
http://narcologia.ru/goods/slide306487.html
http://narcologia.ru/goods/diamond721558.html
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）
S.H.Figuarts カーネイジ（ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ）