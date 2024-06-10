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ガンダムフィックスフィギュレーション FAZZ 4.5.6号機セット
商品番号 M61320329470
商品名

ガンダムフィックスフィギュレーション FAZZ 4.5.6号機セット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガンダムフィックスフィギュレーションGUNDAMFIXFIGURATION#0005GFFファッツFAZZ4.5.6号機セット※6号機のみ破損、パーツ不足有り•右腕の付け根•ダブルビームライフルの左側　•胸部ミサイルのカバー※傷、汚れあり。※製品の性質上パーツ部の緩い箇所があります。※箱、説明書はありません。画像のものが全てとなります。バラ売りは不可でお願いします。中古品ですのでノークレーム・ノーリターンでお願い致します。種類···ロボット仕様···完成品スケール···1/144
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バンダイ(BANDAI) GUNDAM FIX FIGURATION ＃0005 FAZZ（ファッツ）

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開封済み GFF/FIX/ GUNDAM FIX FIGURATION #0005 FAZZ(ファッツ ...

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