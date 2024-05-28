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- 【美品】 Roland ローランド FP-30 電子ピアノ 88鍵盤
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商品詳細
【メーカー】Roland【型番】FP-30・本体に気になる傷や汚れ無く綺麗な状態となっております。・演奏モード3っ全て良好、メトロノームアップテンポスローテンポ良好、ボリューム機能良好【付属品】・本体・電源アダプター・譜面台・取扱説明書・Xスタンド最後までご覧いただきありがとうございます。ご不明な点はご気軽にコメント下さい。種類···電子ピアノ
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